CDC hoiatab: ahvirõuged võivad avalduda ebatavaliste sümptomitega

Ahvirõugete viirus kuulub samasse perekonda, mis põhjustab rõugeid. Siiski on ahvirõuged leebemate sümptomitega. Nakkuse alguses tekib tavaliselt palavik, peavalu, lihasvalu, lümfisõlmede turse ja väsimus. Siis hakkavad ilmnema ahvirõugetega seotud iseloomulikud lööbed. Need lööbed kulgevad tavaliselt mitmes etapis, näides esialgu välja nagu värvimuutused nahalaigud, seejärel tekivad punnid, seejärel villid ja lõpuks suured mäda täis vistrikud; lõpuks need nahakahjustused koorivad ja kukuvad maha.

Tavaliselt kipuvad ahvirõuged esimesena tabama näopiirkonda ja suuõõnt ning alles hiljem hakkavad lööbed levima peopesadesse, jäsemetele ja jalgadele. Mõned USAs avastatud juhtumid on aga lõhkunud selle mustri.

Paljude USA patsientide lööbed on esialgu tekkinud suguelundite ja päraku ümbruses ning suu piirkonda. Mõnel patsiendil on need lööbed põhjustanud valu pärakus ja pärasooles, verejooksu pärasooles, valulikku pärasoole limaskesta põletikku (proktiit) ja väljaheite tunnet, kui sooled on tühjad. Selliseid sümptomeid tüüpilises ahvirõugete kirjelduses ei ole.

CDC märkis, et mõnel juhul on patsientide lööbed olnud hajutatud või lokaliseerunud kindlas kehapiirkonnas, välja arvatud nägu ja jäsemed. Erinevates staadiumides esinevad lööbed on mõnikord ilmnenud kõrvuti samas kehapiirkonnas.

Ebatavalisi ahvirõugete esinemisi on täheldatud ka teistes riikides, mida praegune haiguspuhang mõjutab. «Nüüd on selge, et tegemist on ebatavalise olukorraga, mis tähendab, et isegi viirus käitub tavapärasest erinevalt,» ütles Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektor dr Tedros Adhanom Ghebreyesus briifingul.