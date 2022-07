Dr Punab meeste tervise uuringust: leidsime kaks korda rohkem muresid, kui ootasime

«Uuringutulemused olid meie jaoks väga üllatavad. Meie ootused olid, et 20 protsendil meestest esineb üldterviseriske ja 20 protsendil meestespetsiifilisi riske. [...] Kokku leidsime aga me vähemalt kaks korda muresid, kui ootasime,» rääkis Punab.

«Vanuserühmas kuni 50 aastat on meeste tervishoiuteenuse kasutamine kuni poole võrra väiksem kui naistel. Dünaamikat edasi vaadates on pärast 55. eluaastat järsku meeste tervisekulud väga paljud suuremad kui naistel – kuni 1,5 korda kõrgemad,»

Arsti sõnul on üheks mõjuteguriks, mis on meeste tervisele põntsu pannud, tervisekultuuri puudumine. Mehed ei pööra teatud eas tervislikule eluviisile tähelepanu ja avastavad siis 40–50 eluaasta vahel, kuidas kehaline-hormonaalne süsteem ja organism metaboolne reaktsioon hakkab muutuma, kuid sellega kohaneda ei osata.

«Kuskil selleks ajaks hakkavad meie kaasasündinud tervisereservid jõudma kriitilise piiri peale. Nüüd on inimestel mõttekoht, kas sa lähed mööda seda allakäigutreppi edasi või püüad olukorda muuta. [...] Hullumeelne sportimine on üks selliseid kaitsereaktsioone,» märkis androloog.

«Praktiliselt 70 protsendil, kes tulevad madala testosterooni väärtusega, on põhjus ülekaalus, vähemalt on see üks põhjustest.»