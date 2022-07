Loote rauavarusid mõjutab üllatav tegur

Uuringud on varem teatanud, et arenenud riikides on kuni pooltel rasedatel rauapuudus, mis omakorda võib põhjustada madalat sünnikaalu või mõjutada loote neuroloogilist arengut. Frasch ütles, et stress on juba ammu teadaolevalt mõjutanud loote aju arengut. Ta lisas, et loote stressi on seostatud järgnevate neuropsühhiaatriliste seisunditega, nagu aktiivsus- ja tähelepanuhäire, samuti Parkinsoni ja Alzheimeri haigus.