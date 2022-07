UURING ⟩ Nädala liikumisaktiivsuse võib kätte saada ka nädalavahetusel

Maailma Terviseorganisatsioon soovitab, et täiskasvanud peaksid iga nädal liikuma 150-300 minutit mõõduka intensiivsusega. Kui aga teha jõulisemat trenni, siis piisab 75-150 minutist.

Hiljutises uuringus analüüsisid teadlased aastatel 1997-2013 kogutud enam kui 350 000 inimese andmeid. Andmeid uurides tekkis teadlastel huvi, et kui soovitatud treeningkoormus saadakse kätte, siis kas on vahet, millal ja kui sageli trenni teha ja kas see mõjutab kuidagi suremust.