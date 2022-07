Teadlased avastasid uue võimaluse, kuidas vere abil Alzheimerit ravida

Alzheimeri tõve ravi on olnud pikka aega suureks väljakutseks, kuna raviainete toimetamine läbi hematoentsefaalbarjääri on keeruline. Soto ja tema kaaskondlased avastasid viimaste uuringute kaudu, et Alzheimeri tõve ringluses olevate komponentidega manipuleerimine võib olla selle probleemi lahendamise võti.

Kuigi täpne mehhanism, mille abil verevahetus vähendab amüloidnaastude teket ja parandab mälu, on praegu teadmata, on võimalusi mitmeid. Üks võimalik seletus on see, et amüloid-beetavalkude vähendamine vereringes võib aidata hõlbustada valgu ümberjaotumist mujale. Teine teooria on see, et verevahetus takistab mingil moel amüloid-beeta sissevoolu ajusse.