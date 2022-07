Vähihaige lapse pere seljatas kohtus haigekassa

Patsienti esindanud Ellex Raidla vandeadvokaat Ants Nõmperi sõnul on kohtumäärus erakordne võit, kuna esimest korda Eestis on haigekassa kohustatud kohtumenetluse ajal hüvitama lapse vähiravi kulud välismaal. «Kaalul oli lapse elu ja võimalus saada edaspidi veelgi efektiivsemat ravi, mis on tõenäoline ravimiteaduse kiire arengu tõttu,» ütles Nõmper.

Haigekassa oli ravi võimaldamisele vastu, jättes patsiendi taotluse rahuldamata ning vaidlustades ka halduskohtu määruse. Tallinna ringkonnakohus kinnitas aga oma tänase määrusega üle, et lapsel on õigus saada ravi välismaal.

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu juhi Kaili Semmi sõnul on Tallinna halduskohtu otsus suur ja märgiline samm vähihaigetele lastele ravivõimaluste tagamiseks: «Kuigi meie missiooniks on tagada igale vähihaigele lapsele Eestis vajalik ravi, on ligikaudu pool miljonit maksev ravi mittetulundusühingule kahtlemata suureks väljakutseks,» selgitas Semm. «Kuna sama diagnoosiga ravi on naaberriikides vähihaigetele lastele riigi poolt tagatud ja ravi maksumus ületab märkimisväärselt isegi selleaastase Pardiralliga kogutud annetuste summa, otsustasime paluda abi Ellex Raidla büroolt ja saada objektiivne õiguslik hinnang, kas kirjeldatud tingimustes on haigekassa keeldumine ikkagi põhjendatud.»