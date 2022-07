Covid-19 põdemine tõstab nende haiguste tekkeriski

Teadlased leidsid, et kardiovaskulaarse seisundi tekkerisk hakkas vähenema viis nädalat pärast nakatumist ja langes algtasemele või madalamale 12 nädala kuni aasta pärast.

Uuring näitas aga, et Covid-19 ei pruugi olla seotud südame-veresoonkonna haiguste ja diabeedi pikaajalise sagenemisega ning et patsiendid võivad pärast haigusest paranemist oma võimalusi uute haiguste tekkeks vähendada regulaarse treeningu ja tervisliku toitumisega.

Uurijad analüüsisid Inglismaal enam kui 428 000 Covid-19 patsiendi ja sama arvu Covidit mitte põdenu haiguslugusid, et teha kindlaks, kas nakkus on seotud diabeedi ja südame-veresoonkonna haiguste suurenenud riskiga.

Üha enam teadlasi nendib, et Covid-19 on mitut elundsüsteemi hõlmav seisund, mis võib põhjustada haigusi kogu kehas, kirjutasid uuringu autorid. Nad lisasid, et Covid-19 põhjustav viirus käivitab tõenäoliselt immuunvastused, mis tekitavad põletikku ja võivad põhjustada ka muid haigusi. Uuringus osalenud Covid-19 patsiendid olid aga ka suurema tõenäosusega ülekaalulised ja neil oli muid tervisehäireid, mis võisid mängida rolli diabeedi ja südame-veresoonkonna haiguste tekkes.