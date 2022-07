Haava õige puhastamine – kas peab kipitama?

Desinfitseerivate vahendite vanemad esindajad on üpris reaktiivsed keemilised ühendid, mille kasutamisvajadus tasapisi väheneb, kuna olemas on ohutumad ja efektiivsemad toimeained. Värvivate toodete kasutamist võiks võimalusel vältida, kuna see muudab haava seisundi hindamise keeruliseks. Lisaks tasub võimalusel vältida haavade puhastamiseks erinevate tinktuuride kasutamist, sest seal on peamine toimeaine alkohol etanool. Tinktuurid ehk alkoholtõmmised on sarnaselt viinale küll haava puhastajad, aga lisaks tekkivale valule ja ärritusele aeglustub paranemisprotsess.

Hoia haav puhas

Kuna õnnetus ei hüüa tulles, siis paraku pole alati käepärast võtta desinfitseerivat vahendit. Sellisel juhul sobib igasugune puhas vesi, mis aitab suurema mustuse haavast välja loputada. Juhul kui käepärast on ainult teadmata kvaliteediga seisev vesi või magus jook, siis parem on oodata ja mitte hakata haava puhastama. Tundes, et «puhastama» hakates on suurem risk hoopis luua hea elukeskkond bakteritele, tasub oodata, kuni on võimalik kasutada sobilikke puhastusvahendeid. Erakorralises olukorras, kus muid vahendeid pole käepärast, võib appi võtta ka puhta kange alkoholi ja tinktuurid, mis aitavad haava sattunud baktereid tappa.