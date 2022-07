Viirusevastaste ravimite kasutamine võib päästa haiglasse sattumisest ka kergema Covid-19 korral

Kuna enamik uuringuid on keskendanud raske või kriitilise haiguskuluga Covid-19-ga patsientide uurimisele, viisid teadlased läbi analüüsi, et mõista nende ravimite tõhusust mitteraske koroona ravis.

Uuringus osales kokku 18 568 mitteraske koroonahaigusega patsienti, kes olid vanuses 36,5-65,5 aastat. Võrreldes ravimit ja platseebot, vähendas nirmatrelviir-ritonaviir oluliselt haiglasse sattumise riski (46,2 korda vähem haiglasse sattumist). Sama efekt kehtis ka molnupiraviiri kohta. See vähendas haiglasse sattumise riski 16,3 korda.

Uurijate sõnul näitavad need leiud, et nirmatrelviir-ritonaviir võib olla isegi parem ravim kui molnupiraviir. Lisaks märgivad teadlased, et ravimite mõju võib olla sõltuv erinevatest Covid-19 alamvariantidest.