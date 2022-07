Loe, milliseid nakkushaiguseid on avastatud Ukraina sõjapõgenikelt

Tervisekontroll. Pilt on illustreeriv.

Eestis on sõjapõgenikele korraldatud vabatahtlik üldine tervisekontroll, mille eesmärk on saada ülevaade sõjapõgeniku tervise seisundist, teha nakkuskontrolli uuringud, vajadusel vaktsineerida, planeerida edasine ravi ning väljastada ravimiretseptid. Terviseamet jagab ülevaadet, milliseid nakkushaiguseid on sõjapõgenikelt avastatud.