Teadlased parandavad noorte südameseskumist põhjustavaid geene

Pärilikud südamelihase haigused võivad noortel põhjustada südame äkilist seiskumist või südamepuudulikkust, mille kulgu ei õnnestu raviga märkimisväärselt pidurdada. Ühendkuningriigis sureb igal nädalal 12 alla 35-aastast inimest diagnoosimata südamehaigusesse. Sageli on see põhjustatud pärilikust südamelihase haigusest ehk geneetilisest kardiomüopaatiast. Ligikaudu pooled kõigist südamesiirdamistest tehakse just kardiomüopaatia tõttu ja praegused ravimeetodid ei takista haigusseisundi progresseerumist.