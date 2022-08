OTSEÜLEKANNE ARVAMUSFESTIVALILT ⟩ Mis tagab pikema, tervema ja kvaliteetsema elu?

Ravisüsteemid üle maailma on finantssurve all sest elustiilihaiguste ravikulud järjest kasvavad. Teisalt on loodud hulk tehnoloogiaid, mis lubavad meil võtta oma tervisekäitumine kontrolli alla. Miks on see jätkuvalt väheste biohackerite pärusmaa? Mis takistab meil teadlike terviseotsuste tegemist? Kus on Eesti health tech ükssarvikud ja mis takistab nende tekkimist? Enne paneeli esitlevad oma teenuseid ja tooteid viis lootustandvat Eesti terviseidu.

Arutelus osalejad: Riina Sikkut (Riigikogu liige, endine sotsiaalminister), Dr Vallo Volke (TÜ Kliinikum endokrinoloog, TÜ Kliinikumi innovatsioonijuht), Annika Alasi (LHV isiku- ja tervisekindlustuse tootejuht), Siim Saare (Activate Health asutaja ja tegevjuht)

Arutelujuht: Erki Mölder (tervisemajanduskiirendi Health Founders juht)

