Põhjused, miks naistel tõuseb üleminekueas südame-veresoonkonnahaiguste risk

Üks oluline südamehaiguste risk on kõrge kolesteroolitase veres. Normist kõrgem kolesteroolinäit on SYNLABi viimase kolme aasta statistika alusel oluliseks probleemiks naiste seas, moodustades 66% teostatud proovidest. Meeste analüüsidest ületas tervisliku piirnormi 57% tulemustest.

Oluliste näitajatena, mis mõjutavad veresoonkonna ja südame tööd, toob laboriarst välja ka glükohemoglobiini ja kõrgtundliku C-reaktiivse valgu (tuntud ka kui CRP) ehk põletiku olemasolu näitaja meie kehas. «Glükoos ehk veresuhkur on meie organismi põhiline energiaallikas, kuid selle kõrged väärtused võivad osutada diabeedile ehk suhkruhaigusele ja põhjustada veresoonte seinte kahjustusi,» selgitab laboriarst. Ta lisab, et kõrge glükoositase veres soodustab südamepuudulikkuse kujunemist ning diabeetikutel on mitmekordselt suurem risk südamehaiguste tekkeks kui neil, kellel suhkruhaigust ei esine. Glükohemoglobiini vereanalüüsi tulemus peegeldab veresuhkru taset eelneva 8-12 nädala jooksul ja on seega heaks sisendiks suhkruhaiguse riski hindamisel.