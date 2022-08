Uus meetod aitab leevendada seljavalu

Professor McAuley sõnul põhineb ravi uuringutel, mis näitasid, et kroonilise seljavalu all kannatavate inimeste närvisüsteem käitub teistmoodi kui nendel, kellel on tekkinud alaselja vigastus hiljuti.

«Seljavaluga inimestele öeldakse sageli, et nende selg on haavatav ja vajab kaitset. See muudab seda, kuidas seljast saadavat teavet filtreerime ja tõlgendame ning kuidas selga liigutame. Aja jooksul kaotab selg toonust ning selja ja aju «suhtlemine» on häiritud viisil, mis näib tugevdavat arusaama, et selg on haavatav ja vajab kaitset. Meie väljatöötatud ravi eesmärk on katkestada see tsükkel,» selgitab ta.