Proviisor selgitab: kuidas annab märku magneesiumipuudus?

Proviisor Virge Sokk selgitas, et magneesiumipuudus võib olla näiteks jalalihaste krampide, kroonilise väsimuse, närvilisuse või ebakvaliteetse une põhjustajaks. Neist kõige tavalisem sümptom on just jalalihaste krambid. «Samuti võib sageli esineda uneprobleeme ja paanikahoogusid,» lisas ta.

Magneesiumipuudus on üsna sage probleem: hinnanguliselt kannatab selle all koguni 80 protsenti elanikkonnast. Osalist magneesiumivaegust võib põhjustada ka rasvumine, alkoholi tarbimine, insult või pikaajaline kõhulahtisus. Tihti annavad murest märku spasmid, südamerütmihäired, lihasenõrkus ja koordinatsioonihäired.

Mitmekesine toitumine

Kui inimese menüü on mitmekesine, pole sageli vaja magneesiumi toidulisandina juurde võtta. «Kui aga inimese toidulaud on väga ühekülgne ning ta ei tarbi eriti köögivilju, eeskätt just rohelisi köögivilju, siis on suur oht magneesiumipuuduse tekkimiseks,» märkis proviisor.