Rasvunute häbimärgistamine hoopis suurendab rasvumise ohtu

Laialt on levinud arvamus, et rasvunud inimene on oma probleemis ise süüdi. Ka paljud rasvunud inimesed ise arvavad enda kohta nii. See võib põhjustada psühholoogilist stressi, depressiooni, ärevust, madalat enesehinnangut, sageli tervislike valikute tegemise motivatsiooni langust ja halba kohanemist, näiteks õigeaegse arstiabi vältimist, sotsiaalset isolatsiooni, kehalise aktiivsuse vähenemist ja söömiskäitumise häireid.

Kuid nagu ajalugu näitab, pole teiste stigmatiseerimine ja enesesüüdistamisele keskendumine viis, mis lahendused lähemale tooks.

Briti teadlaste juhitud laiaulatuslikust teaduskirjanduse ülevaateuuringust järeldub, et rasvumiskriisiga toimetulemiseks peab meditsiinitöötajaid kehakaalu häbimärgistamise teemal koolitama. On teada, et tervishoius piiravad kehakaalu häbimärgistamisega seotud negatiivsed eelarvamused nii juurdepääsu tervishoiuteenustele kui ka ravile. See oli ka ajakirjas Nature hiljuti avaldatud rahvusvahelise konsensusseisukoha fookuses. Dokumendi eesmärk on kaotada kaalu häbimärgistamine tervishoius kogu maailmas.

Dr Anastasia Kalea (University College London) ütles: "Kahjuks on tervishoid, sealhulgas üldarstiabi, üks levinumaid kaalu häbimärgistamise allikaid ja me teame, et see takistab teenuseid ja ravimeetodeid, mis võivad aidata inimestel kaaluprobleemidega toime tulla. Meedikute ja teiste seas on levinud eksiarvamus, et rasvumist põhjustavad tegurid, mis on inimese kontrolli all, keskendudes dieedile ja kehalisele koormusele, ilma näiteks sotsiaalseid ja keskkonnamõjureid tunnustamata. Ülevaates näidatakse, et tervishoiutöötajate ja meditsiiniüliõpilaste harimiseks on vaja rohkem ära teha ..."