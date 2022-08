Miks kuumus kespäeval uniseks teeb

Temperatuur mõjutab inimese käitumist alates söömisest ja aktiivsusest kuni une-ärkveloleku tsükliteni. Meil võib olla suvel uneprobleeme ja jahedamatel hommikutel ei taha me voodist tõusta. Kuid seost temperatuuritundlike neuronite ja une-ärkveloleku tsüklit kontrollivate neuronite vahel ei mõisteta täielikult.

Northwesterni ülikooli neurobioloogid on leidnud toimuva kohta mõned vihjed. Uuringus, mis avaldati ajakirjas Current Biology, leidsid teadlased, et äädikakärbsed on programmeeritud keset päeva uinakut tegema. Samad teadlased avastasid 2020. aastal "ajutermomeetri", mis toimib ainult külma ilmaga. Nüüd uuritakse sarnast "termomeetri-ahelat" kuumade temperatuuride jaoks.