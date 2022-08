3 levinud põhjust, mille tõttu tekivad kõrvetised

«Kõrvetised tekivad peale sööki ülakõhus kuni kurguni välja ja suus võib esineda mõru või hapukat maitset, kurgus võib olla tükitunne ja ajada köhima ning hääl muutuda kähedaks,» kirjeldab Raukas peamisi sümptomeid. «Magades ja kummargil olles võib samuti maosisu söögitorru valguda ning tekitada kurguköha või suukuivust. Pikema ajaliselt võib see põhjustada limaskesta põletikke ning hammaste tundlikkust ja halba hingeõhku,» lisab ta. Mõnikord võib apteekri sõnul kõrvetiste tekitatud valu olla nii tugev, et kahtlustatakse infarkti, kuna valu ei taha taanduda ning see kiirgub rinnaku ja ülakõhu piirkonda. Sel juhul soovitab apteeker kindlasti südame kontrollimiseks pöörduda perearstile või kutsuda kiirabi.

Apteeker sõnul on kõrvetisi lihtne diagnoosida ja enamasti on need suvisel ajal põhjustatud valest toitumisest – rasvane grillliha, sibul, tomat, tsitrused, gaseeritud joogid ja kange alkohol on sagedasemad süüdlased. «Muidu tervetel inimestel, kes on ülesöönud või kogenud lühiajalist stressi, lähevad kõrvetised iseenesest üle, kuid võib apteegi käsimüügist soetada kiire toimega maohappesust neutraliseerivaid preparaate ehk antatsiide. Neid saab närimistabletina või lahusena, mis vähendavad maomahla happelisust. Samuti võib tarvitada mehhaanilise toimega tablette või siirupeid, millel on kaitsebarjääri tekitav toime, et maosisaldis söögitorru ei valguks,» soovitab Raukas. Ta lisab, et rahvameditsiinist on teada kummelitee, linaseemne lima ja astelpajuõli tarvitamine, sest neil on limaskesta kaitsev ja kerge põletikuvastane toime.

Apteegitoodete leevendav mõju kõrvetistele võib varieeruda mõnest minutist kuni mitme tunnini. Apteeker rõhutab, et kindlasti tuleks kõrvetiste ära hoidmiseks jälgida oma toitumist, süüa korraga väiksemad toidukogused ja proovida tugevdada vaimset tervist. «Kui käsimüügi preparaadid ei mõju või on tegemist pikaajalise probleemiga ehk kõrvetised tekivad rohkem kui kaks korda nädalas, kestavad üle kolme nädala, kaasneb isutus, iiveldus, kaal hakkab langema, siis on mõistlik pöörduda perearsti poole, kes määrab maomahla tootmist vähendavat ravimit või vajadusel suunab patsiendi lisauuringutele,» rõhutas Raukas.

Väikesed toidukogused ja muutused menüüs

Kõrvetiste ennetamiseks on apteekri sõnul kõige tõhusam süüa kiirustamata ja väikeste portsjonite kaupa. «Vältida tuleks vürtsikaid, hapusid ja rasvaseid toite ning oakohvi, kanget alkoholi, piparmündi tooteid ja šokolaadi. Pärast söömist pole soovitatav kolme tunni vältel lamada ega sporti teha, vältida tuleks tööd, mis nõuab kummargil olemist. Lisaks on kõrvetiste vältimiseks oluline saavutada tervislik kehakaal ning seda hoida, loobuda suitsetamisest ning kanda riietust, mis ei pigistaks vöökohta,» loetleb apteeker ennetusmeetmeid. Ta soovitab ravimite võtmisel arstiga nõu pidada, sest osa ravimeid võivad seedetrakti vaevusi soodustada.

«Toidulisanditest ja vitamiinidest on seedetrakti ärritav mõju piparmündil, naistepunal, vitamiin C ja B6, raua, tsingi, kroomi ja kaaliumi preparaatidel,» lisas ta.

Kõrvetised on apteekri sõnul enamasti seotud elustiiliga ning tekivad sagedamini stressirohkel perioodil ja sundasendis istumisest, niisamuti ülekaalulistel, sest liigne kehakaal lisab survet maole ning lükkab maosisu kurku. «Ka suitsetamine ja alkohol süvendavad kõrvetiste teket. Nikotiin ja alkohol lõdvestavad sulgurlihast ning tõstavad maohappe taset, seega väheneb limaskesta kaitsev mõju, millel on juba pikaajalisemad tagajärjed, näiteks mao- ja kaksteistsõrmiku haavandid ning erinevad rakumuutused.»

«Eelsoodumus kõrvetiste tekkeks on ka mitmete krooniliste haiguste korral, näiteks erinevad liiges- ja lihashaigused, mis eeldavad valu-ja põletikuvastaste ravimite tarvitamist. Astmaatikutel esineb suuremate astmahoogude korral sulgurlihase lõdvenemise tõttu maosisu tagasivoolu söögitorru ning rohkem kui pooltel rasedatel esineb kõrvetisi, eriti kolmandal trimestril, mis on tingitud emaka suurenemisest ja hormoonide muutusest,» loetleb apteeker kõrvetistele vastuvõtlikumaid terviseseisundeid.

Apteeker julgustab, et alati võib oma tervisemurega apteeki pöörduda ning kindlasti on oluline sealjuures lisada, milliseid muid ravimeid tarvitate või kas esineb mingite ainete suhtes talumatust.