Teadlased uurivad ühendit, mis näib aitavat vananemisprotsessi tagasi pöörata

Ajakirjas The Journals of Gerontology: Series A avaldatud uuring näitab, et vanematel inimestel, kes võtsid GlyNAC-i lisandit 16 nädala jooksul, paranesid paljud vanusega seotud näitajad. See hõlmas oksüdatiivset stressi ja muud vananemisega kaasnevat, mis mõjutab rakkude energiatehaste mitonkondrite toimimist, põletikutaset, insuliiniresistentsust, veresoonte seinu katva endoteeli düsfunktsiooni, genoomikahjustusi, tüvirakkude väsimust ja rakkude vananemist. Samuti suurenesid lihasjõud, kõnnikiirus, treenimisvõime, vähenesid aga vööümbermõõt ja vererõhk.