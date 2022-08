Teadlased tegid kindlaks, kas müokardiidi risk on kõrgem pärast koroona põdemist või vaktsineerimist

Müokardiit, mida põhjustab tavaliselt viirusnakkus, on südamelihase seina keskmise kihi ehk müokardi põletik. Olenemata sellest, et seisund võib iseseisvalt või ravi tulemusel taanduda, nõrgestab see südamelihast ja võib põhjustada püsivaid kahjustusi, kirjutab Medical Xpress.