Bideni koroonanõunik Anthony Fauci astub ametipostilt tagasi

USA pandeemiavastase võitluse näoks kujunenud doktor Fauci rõhutas, et tegemist pole pensionileminekuga.

Varem ütles Fauci, et kavatseb ametist lahkuda pärast Bideni esimest ametiaega. Esmaspäevase avalduse kohaselt kavatseb 81-aastane Fauci detsembris «avada oma karjääris uue peatüki».

«Dr Fauci suure panuse tõttu rahvatervishoidu on päästetud elusid siin USA-s ja kogu maailmas,» ütles president ja lisas, et riik on «tänu temale tugevam, vastupidavam ja tervem».