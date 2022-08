AVASTUS ⟩ Kolm lihtsat tegevust aitavad dementsuse eemal hoida

Uus uuring dementsuse riski mõjutavate tegevuste kohta näitab, et kolm mitte nii ilmselget elustiilitegurit on tugevas seoses väiksema dementsuse tekkimise riskiga.

Selgus, et kolm elustiilitegurit võivad dementsuse riski oluliselt vähendada.

«Paljud uuringud on tuvastanud võimalikud dementsuse riskitegurid, kuid me tahtsime rohkem teada saada mitmesuguste elustiiliharjumuste ja nende võimaliku rolli kohta dementsuse ennetamisel,» ütles uuringu autor Huan Song. «Meie uuring näitas, et treening, majapidamistööd ja sotsiaalsed külastused olid seotud erinevat tüüpi dementsuse riski vähenemisega.»