Eesti lapsed liiguvad vähe – lapsevanema eeskuju on harjumuste kujunemisel oluline

Mäestu sõnul on erinevad rakendused nii sotsiaalmeedias kui mängude maailmas üles ehitatud selliselt, mis kutsuvad pidevalt kasutama. «Lisaks ei nõua selline tegevus mingisugust pingutust nii füüsiliselt ega sageli ka vaimselt. Samas saab väga lihtsalt rahuldatud laste ja noorte vajadus veeta aega sõpradega ning suhelda. Siiski kui lapsel on koduümbruses sõbrad, kellega aega veeta ning natuke ka keskkonda – mõni mänguväljak, mõni roheala–, siis lapsed tegelikult tahavad ka sõpradega õues aega veeta,» ütleb teadur.

«Ka lapsevanema eeskuju nutiseadme kasutamisel on ülimalt oluline. Uuringutes on lapsed öelnud, et vanematega suhtlemine on häiritud, sest lapsevanem on hõivatud telefoniga. Eks ka see näitab lapsele, et ju nii siis on õige.»

Mäestu lisab, et loomuliku liikumise vähenemisele on kaasa aidanud üldine autostumine ning lapsevanema harjumus või tahe lapsi igale poole viia, selle asemel, et soodustada ühistranspordi kasutamist või jala ning rattaga liikumist.

Võimalikuks kitsaskohaks on ta sõnul ka lapsi ja noori liikuma kutsuva taristu vähesus oma maja vahetus läheduses. «Õnneks on ühe enam näha, et arendatakse just lastele ja noortele mõeldud sportimis- ning aktiivse vaba aja veetmise kohti, näiteks rula- ja rattapargid, erinevad mänguväljakud ja muu selline.»