Kardioloogid: taimsete toidulisandite võtmine põhjustab noortel südameprobleeme

Belardo pole ainus arst, kes häirekella lööb. Pärast seda, kui ta säutsus Twitteris oma 70 000 jälgijale, et ta näeb, kuidas noored toidulisandite võtmisest haigeks jäävad, võtsid sõna ka teised kardioloogid ja kiirabiarstid. Nad nentisid, et on kogenud sama nähtust.

Nende hulgas on Californias töötav kardioloog ja Ameerika ennetava kardioloogiaseltsi presidendiks valitud dr Martha Gulati. Ta ütles Insiderile, et on mures, et paljud inimesed usuvad vääralt, et «looduslike» ravimite kasutamine tähendab, et need on ohutumad kui laboris valmistatud pillid.