Uuringus selgus, kui palju langeb igakuiselt koroonaviiruse antikehade tase

«Meie uuringu sõnum on selge: kui teil on pärast esimest revaktsineerimist järsk antikehade kadu, vajate antikehade taastamiseks kindlasti teist revaktsineerimist,» ütles uuringu vanemautor ja viroloogiaprofessor Shan-Lu Liu Ohio riiklikust ülikoolist.

«Meie jaoks pole üllatav, et me näeme, et antikehade tase väheneb – üldiselt vähenevad vaktsiini abil tekkinud antikehad aja jooksul, olenemata viirusest, ja eriti kui viirus muutub nii, nagu on muutunud SARS-CoV-2,» ütles Liu.