Vähi varajase avastamise veretest võib muuta paradigmasid ja kuulutada uut ajastut

Vähiarstid, haigekassad-kindlustusseltsid ja maksumaksjad peavad valmistuma suureks muutuseks vähi varajases avastamises, mis mõjutab peaaegu kõiki vähi diagnoosimise ja ravi etappe. Euroopa Meditsiinilise Onkoloogia Seltsi (ESMO) kongressil esitleti uusi andmeid, mis kinnitavad, et uued vähi varajase avastamise (multi-cancer early detection, MCED) veretestid muudavad vähiravi oluliselt.

„ESMO-taoliste erialaseltside kohus on tõsta teadlikkust tõsiasjast, et järgmise viie aasta jooksul vajame rohkem arste, kirurge ja õdesid ning rohkem diagnostika- ja raviinfrastruktuuri, et hoolitseda kasvavate inimeste hulga eest, kellel tuvastatakse vähk varajase avastamise veretestidega, ” selgitas Fabrice André, Prantsusmaal asuva Gustave Roussy vähikeskuse uurimisdirektor ja ESMO äsja valitud president aastateks 2025–2026.