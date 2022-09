Arst selgitab, kuidas panna D-vitamiin paremini imenduma

Arsti sõnul on seega mõistlik D-vitamiini puuduse kahtluse korral lasta aine taset määrata veenivere analüüsi abil. D-vitamiini on kehas küllaldaselt, kui analüüsi vastus jääb vahemikku 50-150 nanomooli liitris (nmol/L). Soovituslik pidev aastaringne D-vitamiini tase on 75 nmol/L, ütleb dr Vaher ajalehes Tervise Meeter.