UURING ⟩ Odav kodune vahend aitab koroonast lahti saada

Võrdluseks, 9,47 protsenti patsientidest hospitaliseeriti ja 1,5 protsent suri sarnaste demograafiliste näitajatega inimeste rühmas USA haiguste kontrolli ja tõrje keskuse uuringus, mis teostati samal ajavahemikul.

«Vähenemine 11 protsendilt 1,3 protsendile 2021. aasta novembri seisuga oleks tähendanud absoluutarvudes seda, et haiglaravi oleks vajanud miljon vanemat ameetiklast vähem,» kirjutavad uuringu autorid. «Kui seda kinnitavad teised uuringud, võib haigestumuse ja suremuse potentsiaalne vähenemine kogu maailmas olla oluline.»

Meedikud teadsid, et mida rohkem viirust kehas on, seda suurem on selle mõju, ütleb Baxter. «Üks meie mõte oli: kui suudame osa viirusest välja loputada 24 tunni jooksul pärast positiivse testi saamist, siis võib-olla saame kogu selle trajektoori raskust vähendada,» ütleb ta. Sealhulgas vähendades tõenäosust, et viirus võib sattuda kopsudesse, kus see tegi palju laastetööd, lisas ta.

Praeguseks on teada, et SARS-CoV-2 ogavalk seondub ACE2 retseptoriga, mida leidub rohkesti sellistes kohtades nagu ninaõõs, suu ja kopsud. On otsitud ravimeid, mis häirivad viiruse võimet seonduda ACE2-ga, ja Baxter ütleb, et nina loputamine soolalahusega aitab kinnitumist vähendada. Soolalahus näib pärssivat viiruse võimet lõhustada furiini, mis muidu aitab haigustekitajal seonduda ACE2 retseptoriga. Nimelt tuleb enne rakule kinnitumist ogavalk aktiveerida selle otsa «lõhustades» ehk «lõigates» – valkude lõikamist teostab aga ensüüm furiin.

Uurijad soovisid ka teada, milline mõju on loputuslahusel sümptomite raskusele, nagu külmavärinad ning maitsemeele ja lõhnataju kaotus. 23 osalejal 29-st, kes loputasid ninaõõnt järjepidevalt kaks korda päevas, ei olnud kahe nädala pärast mitte ühtegi sümptomit või ainult üks, võrreldes 14-ga 33-st, kes olid vähem hoolsad.

Schwartz ütles, et ravi lihtsuse ja ohutuse tõttu soovitas ta nina loputamist koroonapositiivsetele patsientidele juba pandeemia alguses ning avaldatud tulemused muudavad ta veelgi kindlamaks, et seda tasub soovitada põhimõtteliselt kõigile, kelle koroonatest on positiivne.

Baxter märgib, et meditsiiniringkondades valitses enne uuringule eksperthinnangu saamist ja avaldamist skeptitsism, ning talle valmistas pettumust, et seda suhteliselt lihtsat lähenemisviisi ei kasutatud, kui paljud olid haiged.