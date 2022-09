C-vitamiini tasub võtta haigusperioodil korraga just nii palju

Ta lisab, et külm ilm kedagi haigeks ei tee, kuid niiskel ja külmal perioodil on haigustekitajate levik suurem.

«Kui kehas on mõne toitaine puudus, siis on ka keha vastupanu haigustele nõrgem. Tasakaalustatud toitumisega on võimalik põhimõtteliselt tagada kõikide eluks vajalike vitamiinide ja mineraalide piisav hulk. Paljude inimeste toidulaud ei vasta aga nende keha vajadustele. Süüakse palju suhkru- ja rasvarikast või ka töödeldud toitu,» tõdeb Raag.

Kui toiduga ei saa siiski kätte vajalikke aineid, siis tasub organismi turgutada sügisel immuunsust tõstvate vahenditega. Vitamiinidest on selleks Raagi sõnul olulisemad C-vitamiin ja D-vitamiin, mineraalidest tsink ja seleen.

«C-vitamiin on tugev antioksüdant, mis vähendab väsimust, parandab naha seisundit ja aitab kaasa raua imendumisele,» ütleb Raag. Suvel saab seda vitamiini aia- ja metsamarjadest. C-vitamiini apteegist juurde ostes tasuks ta sõnul teada, et korraga imendub soolestikus vaid umbes 200mg. «Maksimaalne annus haigusperioodil on aga 1000mg. Seega võiks sel ajal võtta C-vitamiini 200mg viis korda päevas, aga mitte enam kui 10 päeva,» õpetab proviisor. Liposoomidesse viidud (kaitseb toimeainet seedekulglas hävinemise eest) C-vitamiin võimaldab viia kehasse aga korraga suuremat kogust.

Suurem C-vitamiini puudus on suitsetajatel, rasedatel, imetavatel emadel, beebipillide kasutajatel ja seedeprobleemidega inimestel.

D-vitamiini saab toidust nagu rasvane kala, munakollane ja maks. Eriti vajavad D-vitamiini riskigrupid: eakad, kroonilised haiged ja ülekaalus inimesed, samuti alla kaheaastased väikelapsed, puberteedieas noored ja sportlased.

«D-vitamiini vajaduse määramiseks oleks enne hea teha vereproov. Ilma vereproovita on täiskasvanule vajalik (profülaktiline) annus 20-25mcg päevas. Kui aga vereanalüüsist selgub, et D-vitamiini on vähe, on vajalik võtta lisaks 50-100 mcg ehk 2000-4000 IU päevas,» ütleb Raag.