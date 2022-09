50aastaste ja nooremate haigestumine vähki on kogu maailmas sagenenud

Varasemate aastakümnetega võrreldes sagenenud vähki haigestumist on uurijad kirjeldanud kui sünnikohordi efekti: igal kümnendil sündinud inimeste rühmas on enne 50. eluaastat vähki haigestumise risk suurem võrreldes 10 aastat varem sündinud inimeste rühmaga. Nii ilmneb see kõigis järgnevates põlvkondades. Näiteks on 1960. aastatel sündinud inimestel suurem risk haigestuda vähki enne 50. eluaastat kui 1950ndatel sündinud inimestel.