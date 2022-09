See tehnika võib aidata kiiremini uinuda

4-7-8 tehnika on lõdvestusharjutus, mis tähendab, et loe sissehingates neljani, siis hoia hinge kinni ja loe seitsmeni ning pärast seda hinga välja lugedes kaheksani.

«Paljud uneprobleemid on seotud sellega, et enne uinumist on peas liiga palju mõtteid. Sellised tehnikad nagu 4-7-8 annavad võimaluse rahuneda ning just rahulikud me peaksimegi enne uinumist olema,» selgitas New Yorgi osariigi kliiniline psühholoog Joshua Tal.