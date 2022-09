AITA AIDATA ⟩ Kallist ravimit vajav haiglaravil viibiv eestlanna: hingaks justkui läbi kõrre

Tsüstiline fibroos on pärilik haigus, mis põhjustab välisnõrenäärmete talituse häireid ja kroonilisi kopsukahjustusi. See kahjustab ka ülemisi hingamisteid – nina ja ninakõrvalkoopaid, tekitades seal kroonilise põletiku. Haiguse põdejaid on hetkel Eestis kokku kuskil 50, nende seas on ka lapsi. Hetkel on eeldatav eluiga 40-50 aastat, olenevalt haiguse raskusastmest.