TAI: arsti kontaktvastuvõtte on sama palju kui aasta varem

Arsti kontaktvastuvõtte registreeriti sama palju, kui aasta varem - veidi üle 5,4 miljoni. Nendest 40 protsenti ehk ligi 2,25 miljonit tegid perearstid. Kuigi perearsti kontaktvastuvõttude arv vähenes 3,6 protsenti (-83 978), suurenes omakorda see eriarstidel (v.a perearst) 3 protsenti (+95 404).

«Covidi-eelse 2019. aastaga võrreldes on arsti kontaktvastuvõttude arv kokku vähenenud neljandiku võrra, sealhulgas perearstidel kolmandiku võrra ja koduvisiite tehakse poole vähem,» kommenteeris TAI tervisestatistika osakonna analüütik Eva Anderson.

Pereõe kontaktvastuvõtte registreeriti ligi 1,1 miljonit, mida oli 6 protsenti enam ja ämmaemandate kontaktvastuvõttude 166 859, mida oli 12 protsenti rohkem kui aasta varem. Õe ja ämmaemanda koduvisiitidest kokku üle poole registreeriti õendusabiasutustes töötavate (kodu)õdede poolt – 197 696, mida oli aga 17 protsenti vähem kui 2020. aastal. Samas on aasta-aastalt suurenenud õe ja ämmaemanda koduvisiitide registreerimine haiglates ja perearstiabiasutustes, vastavalt 4 ja 8 protsenti võrreldes aasta varasemaga. Olgugi, et ämmaemandate koduvisiitide arv võrreldes õdedega on väike, registreeritakse üha enam koduvisiite ka nende poolt – 2021. aastal 2594, suurenedes 2020. aastaga võrreldes 2,4 korda.