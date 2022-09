AVASTUS ⟩ Levinud haiguse põdemine suurendab Alzheimeri tekkimise riski

Andmete analüüsil ilmnes, et risk aasta jooksul pärast Covid-19 põdemist haigestuda Alzheimeri haigusse oli põdenuil oluliselt suurem kui mittepõdenuil. Pärast andmete lisanduvat analüüsi ilmnes, et suurim, peaaegu kahekordne risk on 85-aastastel ja vanematel.