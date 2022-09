Jaapani teadlased tuvastasid, kuidas koroonaviirus pääseb mööda keha liikvele

Uurimisrühm lõi hingamisteede epiteelirakkudest ja veresoonte endoteelirakkudest koosnevaid hingamisteede organeid jäljendava seadme. Seda kasutades leidsid nad, et SARS-CoV-2 rikub veresoonte endoteelibarjääri, pärssides seal valgu CLDN5 avaldumist. Viimane omab rolli vaskulaarsete endoteelirakkude vaheliste kleepuvate ühenduste moodustumise protsessis. See tähendab, et nõrgeneb ka kadheriinvalkude funktsioon – need valgud osalevad rakkude omavahelisel kinnitumisel.