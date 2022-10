Mis põhjustab halba kolesterooli ja kuidas sellest vabaneda?

Kõrgel kolesteroolitasemel on tegelikult mitu põhjust. «Ehkki see seisund võib olla ka pärilik, on üheks peamiseks põhjuseks valed toitumisharjumused, mis tähendab, et tarvitatakse liiga palju transrasvu ja loomseid rasvu. Seetõttu on sageli tekkinud ka ülekaal.»