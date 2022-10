Tartu Ülikooli Kliinikumi jõudsid kõige uuemad Covid-19 vaktsiinid

Kliinikumi infektsioonikontrolli teenistuse vanemarst-õppejõud Piret Mitt kinnitab, et sügisene viiruste aeg on alanud ning tõusuteel on nii Covid-19 haigestumine kui ka hospitaliseerimine.

«Eestis domineerib omikroni viirusetüvi, täpsemalt omikron BA.5. Viiruse uued mutatsioonid tagavad parema ülekande ja võime vältida immuunvastust võrreldes eelmiste omikroni tüvedega,» rääkis dr Mitt. Ta lisas, et uued kahevalentsed Covid-19 vaktsiinid kaitsevad üheaegselt esialgse viiruse tüve ja ka muteerunud tüvede eest.

«Uuringud on näidanud, et vaktsineerimine teise tõhustusdoosiga vähendab nakatumist. Lisaks on uute kahevalentsete vaktsiinide uuringud näidanud, et antikehade teke omikroni tüve vastu on parem kui algse viirustüve vastu. Vaktsineerimise järgsed võimalikud kõrvaltoimed olid sarnased – enim on esinenud süstekoha valulikkust, seejärel peavalu, lihas- ja liigesvalu ning väsimust,» selgitas dr Mitt.

Uusi Covid-19 Comirnaty ja Spikevax Covid-19 vaktsiine manustatakse tõhustusdoosidena ning esmane vaktsineerimiskuur toimub endiselt seni kasutusel olnud monovalentsete vaktsiinidega. Infektsioonhaiguste arst rõhutas, et vaktsineerimine on jätkuvalt vajalik selleks, et vältida rasket haigestumist, hospitaliseerimist ning ka surmajuhte.

Riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab vaktsineerida tõhustusdoosiga kõiki üle 60-aastaseid isikuid ja kõiki üle 12-aastaseid iskuid, kellel on mõne kroonilise haiguse tõttu suurem risk põdeda Covid-19 haigust raskelt, lisaks nendele ka tervishoiu- ja hooldekodude töötajaid. Teist tõhustusdoosi soovitatakse pärast vähemalt kuue kuu möödumist viimasest doosist või Covid-19 haiguse põdemisest. Esimest tõhustusdoosi soovitatakse kõigile üle 18-aastastele inimestele ning 5-17-aastaste vanuserühmas soovitatakse tõhustusdoosi Covid-19 riskirühma kuuluvatele lastele ja noortele.