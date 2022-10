Samasooliste abielu saab nüüd sõlmida võrgus ... Utahi osariigis

Enam kui 200 Hiinas elavat LGBTpaari on oma abielu sõlminud USA Utahi osariigis ise kodust väljumata, vahendab ajaleht The Guardian. Tegemist on täiesti legaalse ja ametliku võimalusega mistahes riigi kodanikel - nii sama- kui erisoolistel - oma abielu registreerida nii, et ei pea jalgagi USA territooriumile tõstma. Väidetavalt on nii oma abielu sõlminud ka mitu paari Eestist.