Ameerikas võib tulla sama karm gripipuhang kui Austraalias

«Me vaatame lõunapoolkera riikide olukorda väga tähelepanelikult, et mõista, mis see võiks meile tähendada, kuid seda ei saa täpselt öelda,» ütles USA Haiguste Kontrolli ja Ennetuse Keskuse epidemioloogia ja ennetuse osakonna juhataja dr Alicia Fry. Ta lisas, et ollakse siiski väga alarmeeritud, et varajane ja agressiivne gripipuhang võib korduda ka USAs, edastas NBS News.