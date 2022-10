Üks malaariavaktsiin on valmis, teine ja parem tulekul

Eelmise aasta lõpus Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) laialdasemaks kasutamiseks heakskiidetud vaktsiin Mosquirix (RTS,S/AS01) on esimene parasiidivastane vaktsiin ajaloos. Selle väljatöötamist alustati juba 35 aastat tagasi ja valmis sai see GlaxoSmithKline (GSK), WHO, The Bill and Melinda Gates Foundationi ja rahvusvahelise terviseorganisatsiooni PATH koostöös. Gates Foundation on tänaseks selle vaktsiini arendustöö rahastamise lõpetanud kesiste tulemuste tõttu ja keskendunud teistele malaariavastastele meetmetele.

Tõsi – selle kolme doosi ja üht tõhustusdoosi vajava vaktsiini tõhusus haigestumise vastu on ligikaudu 40 protsenti ja selle mõju lahtub suhteliselt kiiresti – aastakese-kahega umbes. Kuna malaariasuremus on suur just kuni viieaastaste laste seas, siis on ilmselge, et ühekordsest kuurist ja ühest tõhustusdoosist ei piisa – lapsed võivad nakatuda ka kuus korda ühe aasta jooksul... Sellegipoolest võiks see vaktsiin rasket haigestumist ja malaariasurma koos ravimite ja teiste ennetusabinõudega ära hoida kuni 70-protsendise tõhususega, mis oleks hea tulemus. Ning loomulikult on see parem, kui praeguse olukorra jätkumine.