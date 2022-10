Need märgid viitavad, et maks võib olla haige

Maksahaiguste varastes staadiumides tunnevad inimesed end tervetena, neil pole kaebusi või on need kerged (nõrkus, isupuudus, valu või ebamugavustunne paremal pool roidekaare all, iiveldus, alkoholitalumatus) ja seetõttu ei otsi nad abi arsti juurest, kirjutab Kliinik.ee.