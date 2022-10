Peaasju aitab lahti harutada eelkõige perearst

Psühholoog ja psühho­terapeut Karmen Maikalu soovitab oma vaimset ­tervist hinnata kahe kriteeriumi põhjal: kas ma saan igapäevaeluga hakkama ning kas ma tunnen elust rõõmu ja rahuldust. On loomulik, et vahel tuleb ette ­päevi, mil meeleolu ongi tavalisest mustem, kuid see ei tähenda kohe depressiooni. Kui aga rõhuv meeleolu kestab kauem kui kaks nädalat, on see punane lipp. Internetist leitud küsimustikega ennast ise diagnoosida psühholoogi sõnul ei tasu, nõu tuleb küsida ikkagi spetsialistidelt.