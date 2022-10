Ülekaalulisusravim vähendab 2. tüüpi diabeedi riski enam kui poole võrra

"Selle heakskiit põhines kliiniliste uuringute tulemustel, mis näitavad, et see vähendab kaalu keskmiselt üle 15 protsendi, kui seda kasutatakse koos tervisliku eluviisi programmiga. Selline kaalukaotus on piisav, et ravida või ära hoida mitmesuguseid rasvumise tüsistusi, mis kahjustavad tervist ja elukvaliteeti ning on mängumuutja ülekaalulisuse ravis."