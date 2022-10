AVASTUS ⟩ Odav kättesaadav aine võib takistada koroonakahjustuste teket

Teadlased ütlesid, et GABA retseptoreid peetakse kõige sagedamini peamiseks neurotransmitterisüsteemiks ajus. Aastaid tagasi tuvastasid nad, nagu ka teised teadlased, et immuunsüsteemi rakkudes on samuti GABA retseptoreid ja et nende retseptorite aktiveerimine pärssis immuunrakkude põletikulist toimet. Seda omadust ära kasutades teatasid autorid mitmetes uuringutes, et GABA manustamine pärssis nende hiirmudelites selliseid autoimmuunhaigusi nagu I tüüpi diabeet, hulgiskleroos ja reumatoidartriit.

Teised teadlased, kes uurivad gaasipõhiseid anesteetikume, on leidnud, et kopsuepiteelirakkudel on samuti GABA retseptoreid ja et neid retseptoreid aktiveerivad ravimid võivad piirata kopsuvigastusi ja põletikku kopsudes. GABA kahekordne toime põletikulistes immuunrakkudes ja kopsuepiteelirakkudes koos kliinilise kasutamise ohutusega muutis GABA teoreetiliselt ahvatlevaks kandidaadiks ülemäära tugeva immuunvastuse ja koroonaviiruse infektsioonist tingitud kopsukahjustuste piiramiseks.