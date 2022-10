Apteeker annab nõu: kas lapsed peaksid mikrotoitaineid lisandina tarbima?

Mõnel juhul on vajalik C-vitamiini, rauda, kaltsiumi või B-grupi vitamiine juurde tarbida. Mõne vitamiini tarbimisel võime olla kindlad, et lapse organism seda igapäevaselt või profülaktiliselt juurde ka vajab. Üheks selliseks vitamiiniks nii väikelastele kui noortele on D-vitamiin. Antud vitamiini võib nimetada üheks tähtsamaks toidulisandiks ning selle juurde tarvitamine, eriti sügis-talvisel perioodil, on kindlasti vajalik. Vitamiin D on oma toimelt hormoon ja tema tähtsaim roll on kaltsiumi ainevahetuse reguleerimine ja sealjuures luude ning hammaste tugevuse tagamine. Samuti osaleb D-vitamiin lihaskontraktsiooni, kehaasendi ja tasakaalu regulatsioonis. Üha enam teadvustatakse D-vitamiini ka tugeva immuunsüsteemi osana. Lastel ja täiskasvanutel on soovituslik D3 toidulisandi kogus 10 µg (400 IU), eakatel 20 µg (800 IU) päevas. Päevane maksimaalne lubatud D-vitamiini kogus on 100 µg (4000 IU).