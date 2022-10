Suukaudsed kontratseptiivid ja hormoonasendusravi suurendavad raske haiguse riski

Pilt on illustreeriv.

Kümned miljonid naised maailmas kasutavad nn eksogeenseid hormoone (EH) rasestumisvastaste vahenditena või hormoonasendusravi eesmärgil. Östrogeenidel on leitud olevat vasoprotektiivne toime, aga need soodustavad ka trombide moodustumist. Kirjanduses on vastakad andmed eksogeensete hormoonide pikemaaegse kasutamise ja sellest tuleneva insuldiriski kohta.