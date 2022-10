AVASTUS ⟩ Levinud harjumus võib esile kutsuda südameprobleemi

Kodade virvendusarütmia on sage südame rütmihäire ja selle esinemissagedus on suurenemas. Rohkelt on andmeid liigse alkoholitarbimise ja suitsetamise seosest virvendusarütmia tekkega. Nüüd nendivad teadlased, et selle risk on ka suurem narkootikumide kasutamise korral, kirjutab Eesti Arst.