MTÜ Elu Dementsusega otsib «nõdrameelse» asemele mittesildistavaid sõnu

Dementsussõbraliku keskkonna loomiseks, mis on MTÜ Elu Dementsusega üheks eesmärgiks, on vajalik ilus eestikeelne ja mittehalvustav sõnavara. Seetõttu otsib MTÜ Annetustalgute raames sõnu, millega kutsuda dementsussündroomiga elavaid inimesi. Üldises käibes on praegu sõnad dementne ja nõdrameelne.

«Põhiseadus ütleb, et kedagi ei tohi väärikust alandavalt kohelda. MTÜ Elu Dementsusega arvab, et «dementne» on sildistav ja «nõdrameelne» alandav väljend, kirjeldamaks inimest, kellel on dementsussündroomi põhjustav haigus. Väljend «dementsusega inimene» on pikk ja kohmakas. Seetõttu otsime mittesildistavat sünonüümi,» sõnas MTÜ juhatuse liige Chris Ellermaa.