Kuus võimalust, kuidas hoolitseda oma tervise ja vastupidavuse eest

Sügis on täies hoos ja tegevuskalendrid täituvad, kuid me ei tohiks unustada, et vahel on vaja peatuda ja hinnata, kui hästi oleme enda eest hoolt kandnud. Kool on taas alanud, puhkused on seljataga ja pärast kuudepikkust kodus töötamist naasevad paljud kontorisse – see nõuab kõigilt palju ning on lihtne unustada teha hingetõmbepaus, et hinnata oma tervislikku seisundit. Garmini eksperdid jagavad soovitusi.