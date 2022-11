5 sümptomit, millega võib märku anda neeruvähk

Märgid, mis võivad anda haigusest märku:

Kui inimesel on kasvaja, siis ta märkab tavaliselt muutusi ka oma energiatasemes. Keha kimbutab siis väsimus, sest organism ei tööta optimaalselt. Sageli põhjustab kasvaja ka toitainete puudust ja nii võib inimene järsku ja näiliselt ilma põhjuseta kaalust alla võtta. Kui märkad, et väsid tavapäraselt kiiremini ja väsimust tekitavad ka füüsiliselt lihtsad tegevused, siis tasuks pöörduda arsti poole.

Neerude üks oluline ülesanne on anda kehale märku, et tuleb toota rohkem punaseid vererakke. Kui need aga ei tööta korralikult, võib see probleem viia aneemia tekkeni. Aneemiast võib anda märku süvenev väsimus, üldine nõrkuse tunne, pearinglus, kiire südamerütm või raskused keskendumisel.